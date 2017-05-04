تكريم المتقاعدين والرعيل الأول من المعلمين بمدرسة سوق الجمعة الثانوية.

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طرابلس 4 مايو 2017 (وال) - كرمت إدارة مدرسة سوق الجمعة الثانوية للبنين\

صباح اليوم الخميس الرعيل الأول والمتقاعدين من هيئة التدريس بالمدرسة.\

أثنى مدير المدرسة خلال الاحتفالية - التي شارك فيها المعلمين والطلاب \

وإدارة المدرسة - على الجهود التي بذلها المكرمين في أداء رسالتهم \

السامية طيلة فترة عملهم بقطاع التعليم.\

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم، عرض للزي التقليدي الليبي قدمه طلاب المدرسة .\

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