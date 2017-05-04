تكريم المتقاعدين والرعيل الأول من المعلمين بمدرسة سوق الجمعة الثانوية.الخميس ، 04-05-2017 - 15:43:00

تكريم المتقاعدين والرعيل الأول من المعلمين بمدرسة سوق الجمعة الثانوية.\\nطرابلس 4 مايو 2017 (وال) - كرمت إدارة مدرسة سوق الجمعة الثانوية للبنين\\nصباح اليوم الخميس الرعيل الأول والمتقاعدين من هيئة التدريس بالمدرسة.\\nأثنى مدير المدرسة خلال الاحتفالية - التي شارك فيها المعلمين والطلاب \\nوإدارة المدرسة - على الجهود التي بذلها المكرمين في أداء رسالتهم \\nالسامية طيلة فترة عملهم بقطاع التعليم.\\n وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم، عرض للزي التقليدي الليبي قدمه طلاب المدرسة .\\n\\n\\n..(وال)..

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