مصادر اعلامية : المعارضة السورية تعاود المشاركة في مفاوضات استانا .

استانا 4 مايو 2017 (وال) - اعلنت الفصائل السورية المعارضة الخميس انها قررت معاودة المشاركة في مفاوضات السلام مع ممثلي النظام في استانا ، في ظل سعي موسكو إلى تبني مشروع جديد يشمل "مناطق لتخفيف التصعيد" في سوريا. ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للفصائل ان وفد " الفصائل " قرر انهاء تعليق مشاركته في المفاوضات بعدما تلقى ضمانات جديدة من جانب الدول الراعية" للعملية التفاوضية. وستركز المفاوضات على اقامة مناطق لتخفيف التصعيد" في سوريا ، وهي عبارة ملتبسة تحاكي "المناطق الامنة" من دون ان تعني انتشارا عسكريا كثيفا على الارض لضمان وقف المعارك. وكانت الفصائل اعلنت الاربعاء انسحابها من الجولة التفاوضية الرابعة مشترطة لعودتها ان يكف النظام عن قصفه المناطق السورية. ...( وال )...