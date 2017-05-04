منتسبو اقسام المرور ومديريات الامن بالبلديات يحيون يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي .
الخميس ، 04- 05- 2017 - 15:29:00
\n طرابلس 4 مايو 2017 (وال)- أنطلقت اليوم الخميس بمختلف اقسام المرور \nومديريات الامن في كافة البلديات ، فعاليات يوم المرور العالمي واسبوع \nالمرور العربي الذي يصادف الرابع من مايو من كل عام وذلك تحت شعار \"رجل \nالمرور منكم ولخدمتكم \" .\n وشهدت كافة المدن والمناطق احتفاليات احياء لاسبوع المرور وذلك باقامة\nاستعراض رمزي لرجال شرطة المرور بمشاركة الكشافة والمرشدات وفرق العمل \nالتطوعي والهلال الأحمر وطلبة المدارس وكافة مؤسسات المجتمع المدني \nوالمهتمين بهذا الجانب . \nوسيركز احياء يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي هذا العام على \nالبرامج التوعوية للمواطنين لسائقي المركبات الآلية باهمية الالتزام \nبقانون المرور وآدابه واتباع ارشادات المرور اثناء السير على الطرقات \nالعامة بهدف الحد من الحوادث المرورية الى جانب الاهتمام بسلامة الأطفال \nخاصة أمام المدارس باعتبارهم الثروة الأهم في المجتمع .\n وأفاد عقيد \" عبد السلام البركي\" مدير ادارة شؤون المرور والتراخيص \nبوزارة الداخلية بحكومة الوفاق _ ان الادارة وضعت بالتعاون مع كافة \nالجهات برنامجا شاملا يتضمن اقامة حلقات في مجال التوعية المرورية لدى \nالمواطنين بالاضافة الى التنسيق مع أئمة المساجد والخطباء بالهيئة العامة\nللاوقاف للتنبيه بمخاطر الحوادث المرورية وما تسببه من كوارث أدت الى \nحدوث خسار بشرية ومادية بالاضافة الى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد \nالوطني .\n واوضح \" البركي\" في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان اسبوع المرور \nاختير ان يكون شعاره هذا العام \" رجل المرور منكم ولخدمتكم\" وذلك لربط \nالعلاقة ما بين المواطن ورجل المرور بهدف نشر التوعية المرورية.\n ..(وال)..