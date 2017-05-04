منتسبو اقسام المرور ومديريات الامن بالبلديات يحيون يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي .



طرابلس 4 مايو 2017 (وال)- أنطلقت اليوم الخميس بمختلف اقسام المرور

ومديريات الامن في كافة البلديات ، فعاليات يوم المرور العالمي واسبوع

المرور العربي الذي يصادف الرابع من مايو من كل عام وذلك تحت شعار \"رجل

المرور منكم ولخدمتكم \" .

وشهدت كافة المدن والمناطق احتفاليات احياء لاسبوع المرور وذلك باقامة

استعراض رمزي لرجال شرطة المرور بمشاركة الكشافة والمرشدات وفرق العمل

التطوعي والهلال الأحمر وطلبة المدارس وكافة مؤسسات المجتمع المدني

والمهتمين بهذا الجانب .

وسيركز احياء يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي هذا العام على

البرامج التوعوية للمواطنين لسائقي المركبات الآلية باهمية الالتزام

بقانون المرور وآدابه واتباع ارشادات المرور اثناء السير على الطرقات

العامة بهدف الحد من الحوادث المرورية الى جانب الاهتمام بسلامة الأطفال

خاصة أمام المدارس باعتبارهم الثروة الأهم في المجتمع .

وأفاد عقيد \" عبد السلام البركي\" مدير ادارة شؤون المرور والتراخيص

بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق _ ان الادارة وضعت بالتعاون مع كافة

الجهات برنامجا شاملا يتضمن اقامة حلقات في مجال التوعية المرورية لدى

المواطنين بالاضافة الى التنسيق مع أئمة المساجد والخطباء بالهيئة العامة

للاوقاف للتنبيه بمخاطر الحوادث المرورية وما تسببه من كوارث أدت الى

حدوث خسار بشرية ومادية بالاضافة الى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد

الوطني .

واوضح \" البركي\" في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان اسبوع المرور

اختير ان يكون شعاره هذا العام \" رجل المرور منكم ولخدمتكم\" وذلك لربط

العلاقة ما بين المواطن ورجل المرور بهدف نشر التوعية المرورية.

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