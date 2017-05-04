مجلس الجامعة العربية يدعو إلى إرسال لجنة تحقيق دولية لسجون قوات الاحتلال الاسرائيلي .

القاهرة 4 مايو 2017 ( وال )- دعا مجلس جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المعنية إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون ومعتقلات قوات الاحتلال الاسرائيلي للإطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب. وأكد المجلس في قرار صدر في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس برئاسة الجزائر, على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقبة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام قوات الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في سجون هذه القوات. كما أكد المجلس دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون قوات الإحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 إبريل الماضي الذي يصادف "يوم الأسير الفلسطيني من كل عام" , من أجل تحقيثق مطالبهم الإنسانية والسياسية العادلة وعلى رأسها حقهم في المعاملة كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية وانهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية وغير الإنسانية في سجون الإحتلال الإسرائيلي. وأدان المجلس مواصلة قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقال ألاف الأسرى الفلسطينيين والعرب بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيون والنواب المنتخبون والمطالبة بإطلاق سراحهم على نحو فوري . ...( وال )...