بنك سوسيتيه الفرنسي يقوم بتسوية نزاع قانوني مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

باريس 4 مايو 2017 ( وال) - أعلن مصرف " سوسيتيه جنرال " تاني اكبر المصارف الفرنسية اليوم الخميس في بيان له انخفاض ارباحه في الربع الأول من العام المالي الحالي ، متأثرا بتسوية قانونية توصل لها مع المؤسسة الليبية للاستثمار في قضية مرتبطة بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولارجرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009. ونقلت وكالة رويتزرعن بيان للمصرف أن الجانبين اتفقا على حل كل المشاكل العالقة بينهما المتعلقة بهذه القضية ، والتي كانت محل إجراء قانوني في المحكمة العليا البريطانية . وقدم المصرف حسب وكالة رويترز اعتذره للمؤسسة الليبية للاستثمار بهذا الخصوص ، معربا عن أسفه لعدم توخي بعض موظفيه الحيطة والحذر . وقال المصرف في بيانه إن دخله الصافي انخفض في الربع الأول من هذا العام إلى 747 مليون يورو، مقابل 924 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي. ووفقًا لوكالة «بلومبرغ» فإن التسوية تسمح للمديرين التنفيذيين بالبنك بتجنب الشهادة في المحكمة حول مدفوعات هي جزء من تحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كانت البنوك والمحافظ الوقائية وشركات الأسهم الخاصة انتهكت قوانين مكافحة الرشوة في ليبيا أم لا. ...( وال ) ...