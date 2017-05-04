رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع شركاء الواحة بمدينة هيوستن الامريكية.

هيوستن 04 مايو 2017 (وال ) - عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله" اجتماعا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة مارثون "متش ليتل" ، ونائب رئيس شركة هيس " باري بيقز" بمقر شركة مارثون وذلك على هامش مؤتمر التقنيات البحرية (OTC) المنعقد بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الاجتماع العلاقات المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وخطط زيادة الانتاج ، بالاضافة إلى الصعوبات التي تواجه مؤسسة النفط في ظل الفراغ الأمني ببعض مناطق عمليات شركة الواحة واثار ذلك على خطط المؤسسة . يذكر ان الاجتماع حضره عضو مجلس الادارة بالمؤسسة "جاد الله العوكلي" ومدير عام شركة مارثون فرع ليبيا "عادل الشاوش" ومدير عام شركة هس فرع ليبيا " تري كيلافلاند" . ..(وال)..