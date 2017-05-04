ندوة حول دور المرأة في السلم الاجتماعي وبناء السلام من المنظور الاسلامي.

طرابلس 4 مايو 2017 ( وال )-نظمت منظمة منبر المرأة الليبية ندوة حول (دور المرأة في السلم الاجتماعي وبناء السلام، من المنظور الاسلامي) صباح الثلاثاء بالمركز الثقافي تاجوراء بالشراكة مع جمعية فخر ليبيا للأعمال الخيرية والتوعية والتنمية البشرية، ومؤسسة المعارف للحقوق والحريات، ومؤسسة الأسرة المنتجة تاورغاء. وتم خلال هذه الندوة عددا من المحاور بالندوة والتي كانت حول: مكانة المرأة في الخطاب القرأني، ودور النساء في الدعوة لنشر السلم المجتمعي والمشاركة في بناء السلام، وكيف نتصدى إلى العنف ومظاهر التطرف، وتم التطرق في الندوة إلى المرأة والأمن والسلام والواقع والاطار القانوني، إضافة إلى الكيفية التي يمكن من خلالها تعزيز دور النساء ومشاركتهن في العمليات السلمية والمفاوضات وبرامج التثقيف من أجل بناء السلام وفق قرآننا وديننا، والحديث عن تجارب النساء التي كانت لها الأثر في صناعة السلم الاجتماعي في التاريخ الاسلامي وفي تاريخ ليبيا. وحضر الندوة عدد من النساء العاملات في مجال التربية والتعليم والثقافة والاوقاف والناشطات المستقلات ومن أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بتاجوراء، وأدارت الندوة أ (فتحية الحجاجي) رئيس هيئة دعم مشاركة المرأة في صنع السلام بالمشاركة مع (أ. ثريا الشاوش) رئيس مجلس إدارة مؤسسة المعارف للحقوق والحريات، و(د. مفيدة أبو حجر)، و(أ. أمال بركة) رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأسرة المنتجة تاورغاء. ...( وال )...