منظمة يونيسيف تحذر من أن الآلاف من الأطفال اللاجئين العالقين في أوروبا معرضون لمصير مجهول واضطرابات نفسية .

جنيف 04 مايو 2017 ( وال ) - حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) اليوم الخميس من أن الآلاف من الأطفال اللاجئين العالقين في اليونان وبلغاريا والمجر وغرب البلقان معرضون لمصير مجهول واضطرابات نفسية وهم ينتظرون الالتحاق بأسرهم في غرب أوروبا. وأشارت (يونيسيف) في تقرير حديث لها إلى أن هؤلاء الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم قبل أو أثناء رحلتهم لهم الحق في الالتحاق بأسرهم في دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا أو السويد لكنهم لا يعرفون ما إذا كان سيتم السماح لهم بالسفر. وأضافت أنه في العديد من الحالات يقوم الذكور البالغون بالقيام بالرحلة إلى أوروبا أولا قبل أن يلتحق بهم بقية أفراد الأسرة ولكن إغلاق الحدود بين الدول الأوروبية في عام 2016 تسبب في إيقاف العديد من الأطفال والنساء في غرب البلقان ووسط أوروبا. ويحتاج الأفراد العالقون خارج حدود أوروبا الغربية إلى تقديم طلب للالتحاق بأسرهم وقد تستغرق الإجراءات ما بين 10 عشرة أشهر أو سنتين. وقال المدير الإقليمي لل(يونيسف) والمنسق الخاص لأزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا أفشان خان "هناك أمهات وأطفال عالقون في اليونان وصربيا وبلغاريا لم يروا أزواجهم وأباءهم منذ عدة أشهر أو حتى سنوات" مضيفا أن "عملية لم شمل الأسر البطيئة ونتائجها غير المؤكدة يمكن أن تسبب اضطرابات وقلقا عاطفيا كبيرا للأطفال والعائلات". وأكد أن الحفاظ على الأسرة هو أفضل وسيلة لضمان حماية الأطفال داعيا الدول الأوروبية إلى التخفيف من الإجراءات حتى تجتمع الأسر في أسرع وقت ممكن. وتحاول منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال اللاجئين والمهاجرين في اليونان وغرب البلقان من خلال إنشاء مراكز لدعم الأطفال وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.