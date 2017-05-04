الاجتماع الخامس للجنة كبار مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل لسنة 2017.

طبرق 4 مايو 2017 (وال) - عقد أمس الاول بمدينة طبرق الاجتماع الخامس للجنة كبار مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل وبإ ستضافة شركة البريقة لتسويق النفط . وتم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع الرابع وماتم تنفيذه ومناقشة الالية المناسبة لزيادة السعات التخزينية للشركة العامة الكهرباء من الوقود والغاز وضمان توفير الكميات المطلوبة تجنبا لعدم حدوث طرح أحمال علي الشبكة العامة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفترات الذروة الصيفية . وحضر الاجتماع كل من "عبدالحميد دغمان" رئيس اللجنة" وعيد حدوث " من شركة البريقة بمدينة طبرق بالاضافة الى أعضاء اللجنة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ومندوبين عن الشركة العامة للكهرباء ومصانع الإسمنت ومحطات تحلية المياه . وقام الحاضرون بزيارة ميدانية لمستودع شركة البريقة لتسويق النفط - بمدينة طبرق حيث تم الاطلاع علي الآلية التي يتم العمل بها في توزيع الوقود والمستهدفات المستقبلية لتطوير المستودع . ...(وال )...