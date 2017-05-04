ترحيب فرنسي ايطالي بتقارب الاطراف الليبية .

طرابلس 04 مايو 2017 (وال ) - رحبت فرنسا باللقاء الذي جمع " فائز السراج " و " خليفة حفتر " ، في أبوظبي ، مؤكدة دعمها لجميع المبادرات الهادفة الى تعزيز الحوار بين مختلف الاطراف في ليبيا . وأشارت الخارجية الفرنسية في بيان لها على صفحتها الالكترونية الحاجة الملحة للتوصل الى تسوية سياسية برعاية الامم المتحدة ، داعية الاطراف الليبية كافة الى وقف الاقتتال والالتزام بالحل السياسي . ومن جهته - وصف وزير الخارجية الايطالي " انجيلينو ألفانو " لقاء " السراج " مع " حفتر " بالتطور الايجابي على الساحة الليبية ، مؤكدا دعم بلاده للحلول السياسية . جاء ذلك في كلمة لــ " ألفانو " خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ نقلتها وكالة الانباء الايطالية " آكي " اليوم الخميس . ...( وال ) ...