كليّة الآداب جامعة بنغازي تخصص يوم لقراءة الأطفال .

بنغازي 3مايو 2017 (وال ) - احتفاء باليوم العالمي للكتاب قام قسم المكتبات والمعلومات بكلية الأداب جامعة بنغازى بوضع برنامج سيقوم من خلاله بتخصيص يوم للقراءة للاطفال من الشرائح الاجتماعية الخاصة. ويسعى القسم الى إقامة يوم ثقافي للأطفال، تتخلله بعض الفعاليات الثقافية والترفيهية والقيام بزراعة شجيرات في أول مركز ثقافي يحوي مكتبة عامة في المدينة. يذكر أن قسم المكتبات والمعلومات كان قد ساهم بالتعاون مع نادي أصدقاء الكتاب في 22- 24 أبريل في إقامة احتفالية لمدة ثلاثة أيام، تم تخصيص كل يوم منها بعنوان مختلف، تدرجت موضوعاتها حول الكتاب والمكتبات والنشر وحقوق المؤلف وقانون المطبوعات وتخصيص يوم عن مدينة بنغازي. ( وال بنغازى) .