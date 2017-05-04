إقامة معرض علمي لإبداعات الطلبة العلمية في واحة جالو.

جالو 04 مايو 2017 (وال ) - أقام طلبة مدرسة موسى شحات للتعليم الثانوى فى واحة ( جالو )المعرض العلمى الأول بمناسبة قرب اختتام العام الدراسي . وأحتوت فاعليات المعرض الذى استمر لمدة ثلاثة أيام وحضره عدد من مدراء المكاتب والأقسام بديوان التعليم، والمهتمين بالعملية التعليمية، في مختلف مدارس التعليم الأساسي والثانوي وأولياء أمور الطلبة. العديد من الأجنحة التي أبرزت إبداعات الطلبة في التجارب المعملية لمادتي الأحياء والكيمياء، وعدداً من الابتكارات والتصاميم المتنوعة حول ماهية التلوث البيئي، إلى جانب البحوث العلمية بإشراف نخبة من معلمي المدرسة. يشار الى أن الجانب التراثي أخد حيزاً من المعرض وذلك بهدف المحافظة عليه وترسيخه بين الأجيال . ( وال بنغازى)