الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار.

لندن 04 مايو 2017 (وال ) - انخفض الذهب لأدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الخميس مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو . وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1234.52 دولار للأوقية بعدما انخفض لأدنى مستوى منذ 21 مارس آذار عند 1232.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب 1.5 بالمئة يوم الأربعاء وهو أكبر انخفاض يومي له منذ يوم 23 نوفمبر لينزل عن متوسطه في 50 يوما و200 يوم. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أكثر من واحد بالمئة إلى 1235.40 دولار للأوقية. ...( وال ) ...