تواصل بطولة غزلان الصحراء لكرة القدم .

سوق الجمعة 4 مايو 2017 (وال) - ضمن بطولة غزلان الصحراء لكرة القدم التي تستضيفها بلدية سوق الجمعة والتي لازالت تجري على أرض ملعب نادي الترسانة الرياضي بسوق الجمعة . جرت مساء الامس مباراة الدور الربع النهائي بين فريق بلدية سوق الجمعة وفريق اتحاد غريان . وانتهت المباراة بفوز فريق البلدية بنتيجة ( 6 – 5 ) بالركلات الترجيحية . وفي المباراة الثانية في نفس الدور فاز فريق الاتحاد على فريق ليبيانا بنتيجة ( 6 – 2 ) . وعلى هامش البطولة قام أعضاء الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بتقديم شهائد تقدير لكل من بلدية سوق الجمعة ونادي الترسانة الرياضي وشركة ليبيانا وذلك لرعايتهم للبطولة . (وال)