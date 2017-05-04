وكيل وزارة التعليم يتابع سير الامتحانات النصفية بعدد من المدارس بطرابلس.

طرابلس 4 مايو 2017 (وال) - تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني "عادل جمعة" خلال جولته لعدد من مدارس التعليم الأساسي ببلدية طرابلس المركز سير الامتحانات النصفية للفصل الثاني للعام الدراسي 2016ـ 2017 . وشملت الجولة مدارس موسى بن نصير ، وعلي حيدر الساعاتي ، والشروق للتعليم الأساسي ، حيث أطلع الوكيل على سير الدراسة والامتحانات بهذه المدارس ، والتقى خلالها بمديري المدارس والمعلمين وتلاميذ المدارس . وأكد الوكيل في تصريح له بأن الجولة تأتي للإطمئنان على سير الدراسة والامتحانات والوقوف على العراقيل التي تواجه المدارس وسبل تذليلها، مؤكداً بأن الوزارة تعمل من أجل حلحلة كافة الصعاب التي تواجه القطاع. ..(وال)..