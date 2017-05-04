الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر يلتقي نظيره الاتحاد ودياً .

بنغازى 4 مايو 2017(وال ) - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء الجمعة نظيره فريق الاتحاد على أرضية ملعب طرابلس الساعة الخامسة مساء . وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في الدوري الليبي لكرة القدم للموسم القادم . يشار إلى أن النصر شارك خلال الايام الماضية في بطولة الأهلي الودية الثانية التي نظمها النادي الأهلي بطرابلس خلال الفترة من 19 أبريل وحتى 2 مايو بمشاركة فرق النصر ، الاخضر ، السويحلي ، المدينة والفريق المنظم الاهلي . وحقق النصر فوزين متتاليين وبذات النتيجة (1-0) على كل من المدينة والأخضر وتعادل مع السويحلي من دون أهداف وخسر أمام الأهلي طرابلس بثلاثية نظيفة . (وال بنغازى) .