5 بلديات ليبية تعتزم توقيع اتفاق تعاون بشأن ملفات التراث العالمي.

شحات 4 مايو 2017 (وال) - توقع بلديات (شحات، الخمس، صبراتة، غات، غدامس) التي توجد فيها مواقع أثرية عالمية خلال اجتماع تعقده السبت القادم بمقر بلدية شحات، على اتفاق تعاون بينها بشأن ملفات التراث العالمي. ومن المتوقع ان يتم خلال الاجتماع، تقديم ورقات علمية في مجالات حماية الاثار والتراث تتمثل في "مواقع التراث العالمي الليبية في قائمة الخطر... والحلول الممكنة" . كما سيتم التطرق الى "الدور المفقود للسلطة المحلية في إدارة الموروث الثقافي والحضاري الوطني الى جانب تناول مسألة "التوعية باهمية الاثار والتراث"، بالاضافة الى النظر في "التراث العالمي ودور الاتفاقيات والمواثيق الدولية في حمايته" و"مواقع التراث العالمي الليبية المهددة بالخطر" . وسيتطرق الاجتماع ايضا الى مشكلة مياة الصرف الصحي في وادي بلغديروالحلول الممكنة لتفاديها والتي ستقدمها المؤسسة الوطنية للموارد المائية. (وال)