تراجع أسعار النفط بعد انخفاض محدود في المخزونات الأمريكية.

سنغافورة 4 مايو 2017 (وال) - انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس واقتربت من أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس ، بعدما أظهرت بيانات انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي ، فيما زادت مخزونات البنزين مع استمرار ضعف الطلب ، وهو ما أدى لاستمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكي 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل ، وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضها 3ر2 مليون برميل. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو 5ر0 بالمئة إلى 55ر50 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 5ر0 بالمئة إلى 56ر47 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ 27 مارس إلى 30ر47 دولار للبرميل في الجلسة السابقة ، فيما تراجع برنت يوم الثلاثاء إلى أقل مستوى منذ نهاية مارس عند 14ر50 دولار للبرميل. .. ( وال ) ..