كلية الاداب والعلوم بهون تنظم ورشة عمل حول الافات التي تصيب شجرتي النخيل والزيتون .

هون 04 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت بقاعة الحرية بمدينة هون في بلدية الجفرة أمس الاربعاء فعاليات ورشة العمل التي تنظمها كلية الاداب والعلوم بهون بجامعة الجفرة والمجلس البلدي تحت شعار " معا لمكافحة الافات التي تصيب شجرتي النخيل والزيتون وطرق مكافحتها والوقاية منها في منطقة الجفرة " . وحضر افتتاح برنامج هذه الورشة رئيسا المجلسين البلدي والشورى والحكماء ورئيس جامعة الجفرة وعمداء الكليات ومندوبين عن وزارة الزراعة بحكومة الوفاق ، وجمعا من الخبراء في مجال الزراعة والمهتمين . وتتناول محاور الورشة من خلال ورقات العمل التي ستقدم من المتخصصين كيفية خدمة اشجار النخيل والزيتون - ومرض تدهور اشجار الزيتون المتسبب من بكتيريا حشرية - وتقييم جودة المياه الجوفية في الجفرة - وطرق الحصول على جودة عالية لزيت الزيتون . وتخللت اعمال ورشة العمل محاضرات وارشادات تثقيفية حول الشجرتين المعنيتين ، كذلك تجرى حلقات نقاش موسعة بين الخبراء والمرشدين الزراعيين والمزارعين حول ما تم تناوله من ورقات العمل بشأن كيفية مكافحة الافات . واقيم على هامش ورشة العمل ، معرض جانبي لمنتجات التمور مثل الدبس ( الرب ) والخل والعصائر والمربى المصنعة من التمور والصناعات السعفية المختلفة . ...(وال الجفرة)...