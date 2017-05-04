كلية الاداب والعلوم بهون تنظم ورشة عمل حول الافات التي تصيب شجرتي النخيل والزيتون .

هون 4 مايو 2017م ( وال )- بدأت بقاعة الحرية بمدينة هون في بلدية الجفرة فعاليات ورشة العمل التي تنظمها كلية الاداب والعلوم بهون بجامعة الجفرة والمجلس البلدي تحت شعار معا لمكافحة الافات التي تصيب شجرتي النخيل والزيتون وطرق مكافحتها والوقاية منها في منطقة الجفرة .. حضر افتتاح برنامج هذه الورشة رئيسا المجلسين البلدي والشورى والحكماء ورئيس جامعة الجفرة وعمداء الكليات ومندوبين عن وزارة الزراعة بحكومة الوفاق وجمعا من الخبراء في مجال الزراعة والمهتمين . وتتناول محاور ورشة العمل من خلال ورقات العمل التي ستقدم من المتخصصين كيفية خدمة اشجار النخيل والزيتون ومرض تدهور اشجار الزيتون المتسبب من بكتيريا حشرية وتقييم جودة المياه الجوفية في الجفرة وطرق الحصول على جودة عالية لزيت الزيتون .. وتتخلل اعمال ورشة العمل محاضرات وارشادات تثقيفية حول الشجرتين المعنيتين ، كذلك تجرى حلقات نقاش موسعة بين الخبراء والمرشدين الزراعيين والمزارعين حول ما تم تناوله من ورقات العمل بشأن كيفية مكافحة الافات .. هذا واقيم على هامشها معرض جانبي لمنتجات التمور مثل الدبس ( الرب ) والخل والعصائر والمربى المصنعة من التمور والصناعات السعفية المختلفة . ...( وال )...