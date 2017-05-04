اجتماع للبحث فى تدليل اشكاليات طفح مياه الصرف الصحى فى عدد من احياء بلدية سبها .

سبها 4مايو 2017( وال)- بحث الاجتماع الذى عقد امس فى بلدية سبها السبل الممكنة لحلحلة الاشكاليات المتعلقة بطفح مياه الصرف الضحى الذى تشهده عدد من الاحياء بالبلدية . واوضح عميد بلدية سبها " حامد رافع الخيالى " عقب الاجتماع الذى حضره عضو المجلس " غدفى ابو سعده " ومدير شركة المياه والصرف الصحى ومدير مكتبة سبها وعدد من اعيان البلدية خصص لمناقشة إشكالية الاعتداءات التي طالت سائقي الشركة وآلياتها سواء كانت هذه الاعتداءات عمليات سطو أوتخريب لمحطات الصرف الصحي وكذلك تعرض عدد من غرف التفتيش لعمليات تخريب ونهب. واشار "الخيالى " أن جل هذه الاعتداءات لا تزيد البنية التحية إلا دمارا وخرابا ، وموضحا أن شركة المياه ستعمل على صيانة مضخات الصرف الصحي بمنطقة الجديد ، مشيرا الى ان المجلس البلدي سيعمل على توفير 7 مضخات ،مشددا على اهمية تعاون إدارة الشركة لحل هذه الأزمة . من جانبه قال مدير مكتب خدمات شركة المياه والصرف الصحى سبها السيد "سالم الدندون " أن الاجتماع ناقش حلحلة أزمة الصرف الصحي ، مشيرا الى ان كافة مشاكلها وأبرزها الأمنية نتيجة تعرض سائقي الشركة لعمليات السطو خلال القيام بعملهم في الأشهر الماضية مما أسفر عن سرقة عدد من سيارات الشركة وكان سبب تفاقم هذه الأزمة. ...( وال )....