مقتل ثلاثة أشخاص في حادثة دهس بمزاد للسيارات بولاية بوسطن الأمريكية.

واشنطن 04 مايو 2017 ( وال ) - قتل ثلاثة أشخاص على الأقل حين صدمت سيارة جمعا كان يشارك في مزاد علني للسيارات قرب ولاية بوسطن الأمريكية, حسب ما أعلنت السلطات المحلية في ولاية ماساتشوستس شمال شرق الولايات المتحدة. وذكرت الشرطة الأمريكية مساء امس الأربعاء ان المعطيات لا يشير حاليا إلى أن الحادث كان متعمدا أو إرهابيا". من جهتها, أكدت النائبة العامة المحلية ماريان راين, في مؤتمر صحفي, مقتل ثلاثة أشخاص, هم رجل وإمراتان, في الحادث الذي وقع في بيلاريجا على بعد 35 كلم شمال غرب مدينة بوسطن. وأضافت أنه تم نقل تسعة أشخاص إلى المستشفى, بينهم اثنان في حلة خطرة, موضحة أن الحادث وقع خلال مزاد علني للسيارات حيث زادت سرعة إحدى السيارات التي كان يقودها رجل سبعيني فجأة واصطدمت بالمشاركين في المزاد, وتوقفت السيارة بعد أن ارتطمت بأحد الجدران.