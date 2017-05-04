التضخم في تركيا يرتفع بنسبة 1.الخميس ، 04-05-2017 - 10:00:00

31 في المائة خلال الشهر الماضي . أنقرة 04 مايو 2017 ( وال ) - سجل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في تركيا ارتفاعا بنسبة 1.31 في المائة على أساس شهري خلال أبريل الماضي . وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأربعاء عن معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في البلاد صعد بنسبة 0.76 في المائة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي صعد مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) 11.87 في المائة بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 19.37 في المائة. وكان اقتصاديون توقعوا تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في شهر أبريل الماضي ارتفاعا.

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