إقامة معرض علمي لإبداعات الطلبة العلمية في واحة جالو.

بنغازى 03 مايو 2017 (وال )-تزامنا مع إختتام العام الدراسى أقام طلبة مدرسة موسى شحات للتعليم الثانوى فى واحة ( جالو )المعرض العلمى الأول . وأحتوت فاعليات المعرض الذى استمر لمدة ثلاثة أيام حضره عدد من مدراء المكاتب والأقسام بديوان التعليم، والمهتمين بالعملية التعليمية، في مختلف مدارس التعليم الأساسي والثانوي وأولياء أمور الطلبة. العديد من الأجنحة التي أبرزت إبداعات الطلبة في التجارب المعملية لمادتي الأحياء والكيمياء، وعدداً من الابتكارات والتصاميم المتنوعة حول ماهية التلوث البيئي، إلى جانب البحوث العلمية بإشراف نخبة من معلمي المدرسة بالاضافة الى معرض للتراث. ....( وال )...