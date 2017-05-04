اجتماع لمتابعة الانشطة الرياضية بنادى العلا الرياضى الثقافى الاجتماعى بسمنو ببلدية البوانيس .

سبها 4 مايو 2017 ( وال )- خصص الاجتماع الموسع الذى عقده مجلس ادارة نادى العلا الرياضى الثقافى الاجتماعى بسمنو ببلدية البوانيس برئاسة رئيس المجلس المهندس " ابراهيم على الاسود " لمناقشة العديد من النقااط من بينها برامج الانتساب للعبة كرة القدم المصغرة والتى تعتبر من الالعاب المستحدثة في ليبيا . وبحث الاجتماع مدى امكانية مشاركة النادى بالعاب القوى بالاتحاد الفرعى بالمنطقة الجنوبية واستعرض الاجتماع الانشطة التى اقامها النادى خلال المدة الماضية . ......(وال )....