اجتماع لمتابعة الانشطة الرياضية بنادى العلا الرياضى الثقافى الاجتماعى بسمنو ببلدية البوانيس .الخميس ، 04-05-2017 - 09:58:00

سبها 4 مايو 2017 ( وال )- خصص الاجتماع الموسع الذى عقده مجلس ادارة نادى العلا الرياضى الثقافى الاجتماعى بسمنو ببلدية البوانيس برئاسة رئيس المجلس المهندس " ابراهيم على الاسود " لمناقشة العديد من النقااط من بينها برامج الانتساب للعبة كرة القدم المصغرة والتى تعتبر من الالعاب المستحدثة في ليبيا . وبحث الاجتماع مدى امكانية مشاركة النادى بالعاب القوى بالاتحاد الفرعى بالمنطقة الجنوبية واستعرض الاجتماع الانشطة التى اقامها النادى خلال المدة الماضية . ......(وال )....

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا