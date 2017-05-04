كوبلر يرحب باجتماع حفتر والسراج في الإمارات .





طرابلس 4 مايو2017 ( وال) - أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا \" مارتن كوبلر\" عن ترحيبه باللقاء الذي جمع \"خليفة

حفتر\" و \" فائز السراج \" في الإمارات.

وقال \" كوبلر \" فى تغريدة له عبر حسابه على موقع \" تويتر\" أمس

الأربعاء، أرحب بالاجتماع المشجع بين المشير \" خليفة حفتر \" ورئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" في الإمارات \" ، واصفا الاجتماع بالخطوة الاساسية نحو تطبيق الاتفاق السياسي.

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