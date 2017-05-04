الولايات المتحدة تعد عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية .

واشنطن 4 مايو 2017 (وال) - ذكر وزير الخارجية الامريكي "ريكس تيلرسون" امس الاربعاء أن بلاده تعد عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية ، اذا ما اتخذت "بيونغ يانغ" خطوات تستحق عقوبات جديدة بسببها. وقال "تيلرسون" فى خطاب امام العاملين بوزارة الخارجية "إن الولايات المتحدة تعد عقوبات اضافية اذا ما ثبت ان الاجراءات المستقبلية لكوريا الشمالية تستحق عقوبات اضافية". وأوضح "تيلرسون" ان الولايات المتحدة على استعداد للقيام بمحادثات مع "بيونغ يانغ" عندما تصبح الظروف مناسبة .. مضيفا ان واشنطن ترسل رسالة واضحة للغاية وحازمة إلى كوريا الشمالية بان أمن الدولة ورخاءها الاقتصادي يمكن تحقيقهما فقط عن طريق الالتزام بنزع السلاح النووي. وأكد مجددا على ان الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام فى كوريا الشمالية . .. ( وال ) ..