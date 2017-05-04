مقتل وزير صومالي ونجاة آخر في تبادل لإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي .

مقديشيو 04 مايو 2017 ( وال ) - أطلق مسلحون مرافقون لموكب نور فارح المدقق العام الصومالي امس الأربعاء, النار على موكب عباس عبد الله وزير التعمير والأشغال العامة الصومالي , فاردوه قتيلا . ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية " إن الحادث وقع بالقرب من نقطة تفتيش قريبة من قصر الرئاسة الصومالي ". وأضاف المتحدث أن سيارة وزير التعمير كانت تسير خلف سيارة المدقق العام , وعندما اقتربت منها قام الحرس المرافق للمدقق العام بإطلاق الرصاص على سيارة الوزيرمما دفع حراسه إلى الرد عليهم ومصرع وزير الأشغال فيما نجا وزير اخر كان مرافقا له لم يكشف عن هويته من الحادث. وأشارت المصادر إلى أن الوزير القتيل عاش فترة طويلة كلاجىء في كينيا ويعتبر اصغر أعضاء الحكومة الصومالية الجديدة سنا .