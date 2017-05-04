الشرطة الأمريكية: قتيلان في إطلاق نار داخل حرم جامعي في تكساس.

واشنطن4 مايو2017 ( وال) - اعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا فتح النار داخل حرم جامعي بمدينة دالاس في ولاية تكساس فأسقط قتيلا ثم انتحر وذلك بعد يومين من حادثة طعن في جامعة أخرى بالولاية. وذكرت شرطة ضاحية إيرفينج حيث توجد الجامعة أن "الخطر زال على ما يبدو" مضيفة أن مسؤولي إنفاذ القانون ما زالوا يفتشون الحرم الجامعي لضمان أنه آمن تماما. وأضافت "لدينا ضحية واحدة وانتحر الشخص الذي أطلق النار، ولم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل. وكانت الشرطة قد أوضحت أن طالبا بجامعة تكساس قتل وأصيب ثلاثة آخرون الاثنين الماضي في حادثة طعن نفذها رجل بحرم الجامعة في مدينة أوستن على بعد نحو 320 كيلومترا جنوب إيرفينج. ...( وال ) ...