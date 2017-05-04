بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية .الخميس ، 04-05-2017 - 08:45:00

سيول 4 مايو 2017 (وال) - بدأ التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس ويستمر حتى يوم غد الجمعة . وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه تم إنشاء 3507 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد خاصة في المرافق التي تزدحم بالمارة ، ومنها محطة سيول للقطار ومطار انتشون الدولي . وقد وصلت نسبة المشاركة في التصويت المبكر للانتخابات المحلية لعام 2014 والانتخابات العامة لعام 2016 إلى 5ر11 في المائة و2ر12 في المائة على التوالي . ويجري التصويت المبكر للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في التاسع من مايو الجاري . وكان مواطنو كوريا الجنوبية في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 25 وحتى 30 أبريل الماضي في 204 مراكز اقتراع في 116 دولة في العالم . .. ( وال ) ..

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا