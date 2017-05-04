النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 04 مايو 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - من رأس جدير إلى سرت : السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا الريح براني شرقى يتحول صباح الغد الى شلوق على الساحل الممتد من الخمس الى سرت تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة تصل هذا اليوم الى (20) عقدة على زواره و طرابلس ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . - الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء قليلة السحب ، والريح شرش بوجه عام وبينما يكون بحرى على ساحل الخليج سرعته ما بين (05 - 15) عقدة تصل الى (20) عقدة على ساحل الخليج ودرنة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ...(وال)...