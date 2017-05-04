الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 04 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام : تكاثر للسحب على بعض مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط امطار متفرقة بينما تميل العوامل الجوية للأستقرار النسبي على بقية مناطق ليبيا . - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية الى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل وفي الصباح الباكر علي ساحل الممتد من مصراته حتي سرت والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة على بعض المناطق الى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21 -27) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفه الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22 -26) درجة مئوية وتتراوح مابين (29-31) على جالو والجغبوب ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خاصة على مناطق الخليج والدواخل. - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى مابين (27-35) درجة مئوية وتصل الى (38) درجة على القطرون وتسجل ارتفاعا يوم الغد على بعض المناطق. - الكفرة-تازربو-السرير : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على الكفرة وجنوب الكفرة مما قد تسبب فى اثارة الاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-39) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا على اغلب المناطق. ...(وال)...