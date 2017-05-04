اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في مختلف المدن الفنزويلية .

كراكاس 04 مايو 2017 ( وال ) - اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في مختلف المدن الفنزويلية ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين. وذكرت مصادر اعلامية ان الاوضاع في المدن الفنزويلية تتسم بالفوضى فيما تشير التقارير إلى سيطرة أنصار المعارضة على الشارع الرئيسي في العاصمة كراكاس للاحتجاج على إعلان الرئيس نيكولاس مادورو إنشاء جمعية تأسيسية. وألقى شبان ملثمون الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات شرطة مكافحة الشغب بينما كانت مسيرة من آلاف المتظاهرين تتجه إلى الجمعية الوطنية. وحذر وزير العدل والداخلية الفنزويلي عبر التليفزيون من أن الحق في التظاهر ليس مطلقا. وتشهد فنزويلا منذ شهر سلسلة احتجاجات شعبية واسعة رافضة لحكم الرئيس مادورو الذي خلف الزعيم الراحل هوغو تشافير الذي توفي عام 2013. وتفجرت احتجاجات أمس بعد قرار الرئيس تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد . وكان مادورو قد أعلن من مقر المجلس الوطني للانتخابات عن إجراء انتخابات لتشكيل الجمعية الجديدة خلال أسابيع غير أن معارضيه يرفضون القرار ويصفونه بأنه محاولة لتهميش الكونغرس "البرلمان" المشكل بعد انتخابات حرة وديمقراطية أسفرت عن سيطرة المعارضة.