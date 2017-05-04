المجلس البلدي غريان يستعرض تقريره السنوي للعام 2016 .

غريان 04 مايو 2017 ( وال ) - أصدر المجلس البلدي غريان أمس الاربعاء ، التقرير السنوي للعام الماضي 2016 والذي تضمن عددا من الأرقام والإحصاءات لأعداد المشاريع والأنشطة التي تم إنجازها ، وأخرى تم حصرها خلال العام المنصرم . واستعرض عميد بلدية غريان "يوسف بديري" بقاعة الشهداء بغريان كافة النقاط والأعمال التي تم إنجازها في كافة المجالات بحضور عدد من الإعلاميين ، ومسؤولي القطاعات ، ومؤسسات المجتمع المدني بالبلدية . وأوضح " بديري" بأن المجلس البلدي شأنه شأن المجالس البلدية الأخرى يعمل في ظروف استثنائية تمثلت في أزمات سياسية وأمنية ، وإدارية واقتصادية خانقة أعاقت تنفيذ أواستكمال أي مشروعات للتنمية أو تحسين مستوى الخدمات التي يصبو إليها المواطن . وأضاف "بديري" بأنه على الرغم من تأخر تنفيذ القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ، والظروف الراهنة للبلاد وتعثر المشهد السياسي وما رافق ذلك من أزمات ومختنقات على مختلف الأصعدة ، إلا أن المجلس تمكّن وِفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة ، وبتضافر الجهود المحلية من استكمال بعض المشروعات القائمة وصيانة بعض المرافق والعمل على تأسيس إدارة البلدية النموذجية وِفق الأصول العلمية الحديثة التي تمكّنها من تقديم أفضل الخدمات على أُسس الجودة والشفافية . ...(وال غريان)...