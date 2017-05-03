الثالث من مايو : اليوم العالمي لحرية الصحافة .

طرابلس 03 مايو 2017 ( وال ) - يصادف الثالث من شهر مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة وتكريم الصحفيين . وتتواصل فيه الدعوات المطالبة بإنهاء أعمال القمع التي تمارس بحق الإعلام.\

وفي ليبيا وبالرغم من الانتشار والازدياد الواسع في وسائل الاعلام المختلفة وهو ماسمح بوجود وتعدد وجهات النظر غير أن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في جميع أرجاء البلاد لا يزالون يواجهون هجمات بسبب ممارستهم لحرية التعبير .\

وفى هذا الخصوص واستنادا الى تقرير لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فقد وثق التقرير ( 14 ) حالة وصفها بالخطيرة من حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. وشملت القتل غير القانوني والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والتعذيب وسوء المعاملة، علاوة على التهديد بالقتل. \

وأضاف أن الجميع لديهم الحق في حرية التعبير، وتلقي ونقل المعلومات داعيا الى التصدي للإفلات من العقاب فيما يخص الهجمات ضد الصحفيين كما يجب إعلاء شأن حرية التعبير ، مطالبا باعلام مهني وموضوعي ومستقل ينبذ العنف ولا ينشر الكراهية ولا يحرض على العداء والعنف. \

ويمر هذا اليوم وليبيا تواجه تحديات واستحقاقات مصيرية تقف الصحافة فيها على خط المواجهة المتصلة حيالها بالرأي الحر والقلم المسؤول تجاه قضايا الامن و احلال السلام والاستقرار والديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونبد العنف والكراهية والارهاب والتطرف .\

\

... ( وال )...