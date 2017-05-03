اليونان ترفض تسليم 3 عسكريين أتراك إلى أنقرة.

أثينا 3 مايو 2017 (وال)- رفضت محكمة الاستئناف اليونانية اليوم الاربعاء تسليم أنقرة 3 عسكريين أتراك لجأوا إلى اليونان عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي ردا على طلب تسليم جديد قدمته السلطات التركية. وبعد الاستماع إلى دفاع المتهمين الذين رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم طالب الادعاء في الجلسة التي عقدت اليوم برفض تسليم الجنود قائلا "إن الاتهامات التي يتضمنها طلب التسليم الجديد المقدم من تركيا لا تختلف عن تلك التي تضمنها الطلب السابق". وحكمت المحكمة برفض طلب التسليم كما أعلنت أنها لا ترى مانعا من إطلاق سراح الجنود الموقوفين حاليا في حال وجدته المؤسسات الإدارية مناسبا. وكانت محكمة الاستئناف نفسها قد رفضت الأسبوع الماضي طلب تسليم بحق 3 آخرين من أصل 8 لجاوا إلى اليونان عقب المحاولة الإنقلابية الفاشلة. وكان الجنود الثمانية فروا إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية وتقدموا بطلب لجوء هناك. ورفضت المحكمة اليونانية العليا في يناير الماضي طلب تسليم تقدمت به تركيا بحق الجنود وعقب ذلك قدمت تركيا طلب تسليم جديدا يتضمن تهمتين جديدتين بحق الجنود. وما زالت اليونان تنظر في طلب اللجوء الذي قدمه الجنود الثمانية. وكانت السلطات اليونانية قد قررت في وقت سابق بقاء الجنود رهن التوقيف لحين البت في طلبهم.