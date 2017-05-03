الاحتلال الإسرائيلي يمنع مظاهرة لصحفيين فلسطينيين في الضفة الغربية.

رام الله (الضفة الغربية) 3 مايو 2017 (وال)- منع الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مظاهرة لعشرات الصحفيين الفلسطينيين قبالة أحد سجون الاحتلال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية حسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وقالت المصادر ان قوات جيش الاحتلال استهدفت تظاهرة لصحفيين قرب معتقل (عوفر) بقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. وجرت المظاهرة التي رفع فيها الصحفيون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "نطالب بإطلاق سراح زملائنا الصحفيين وكل الأسرى" . واوضح نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر في كلمة خلال المظاهرة ان هناك "أكثر من 66 اعتداء إسرائيليا على الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام وان جيش الاحتلال الإسرائيلي لازال يستهدفهم بشكل مقصود ومبرمج". و أضاف ابو بكر أن وقفة الصحفيين "جاءت للتضامن مع الزملاء المعتقلين وكافة الأسرى خاصة المضربين عن الطعام لليوم 17 على التوالي" ،مشيرا الى ان "العالم أجمع يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة إلا أننا في فلسطين نحييها بطريقة مختلفة بالتجمع أمام السجون للتعبير عن الغضب للجرائم الإسرائيلية بالاعتقال والاعتداء".