رجال المرور في كافة البلديات يحيون غدا الخميس يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي .

طرابلس 3 مايو 2017 (وال)- تنطلق يوم غد الخميس بمختلف اقسام المرور في كافة البلديات ، فعاليات يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي والذي يصادف الرابع من مايو من كل عام وذلك تحت شعار "رجل المرور منكم ولخدمتكم " . وأفاد عقيد " عبد السلام البركي" مدير الادارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني _ ان الادارة وضعت بالتعاون مع كافة الجهات برنامجا شاملا يتضمن اقامة حلقات في مجال التوعية المرورية لدى المواطنين بالاضافة الى التنسيق مع أئمة المساجد والخطباء بالهيئة العامة للاوقاف للتنبيه بمخاطر الحوادث المرورية وما تسببه من كوارث أدت الى حدوث خسار بشرية ومادية بالاضافة الى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني . واوضح " البركي" في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن احياء يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي سيشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات وفرق العمل التطوعي والهلال الأحمر . واشار الى ان اسبوع المرور اختير ان يكون شعاره هذا العام " رجل المرور منكم ولخدمتكم" وذلك لربط العلاقة ما بين المواطن ورجل المرور بهدف نشر التوعية المرورية. ونوه مدير ادارة شؤون المرور والتراخيص بالوزارة الى انه سيتم في اليوم الختامي لاسبوع المرور تكريم أسر شهداء الواجب من أعضاء شرطة المرور والمتقاعدين والمتميزين في العمل من رجال المرور وكذلك الجهات الداعمة . هذا وستقام احتفالية بمدينة جنزور احياء لاسبوع المرور كنقطة لانطلاق فعالياته في مختلف اقسام المرور بكافة البلديات وذلك باستعراض رمزي لرجال شرطة المرور وبمشاركة طلبة المدارس وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بهذا الجانب . ..(وال)..