خارجية الامارات : اجتماع \\\" السراج \\\" و \\\" حفتر \\\" خطوة مهمة في تقدم العملية السياسية بليبيا.

\

\

طرابلس 03 مايو 2017 ( وال ) - شددت الامارات على ان الاتفاق السياسي \

الليبي يمثل الاطار الافضل للتوصل إلى مخرج من الازمة الليبية ، مشيرة \

إلى انه لاحل عسكريا للأزمة الحالية .\

ودعت الخارجية الاماراتية في بيان لها الاطراف الليبية للقيام بدور \

الوساطة ، ووقف اطلاق النار في الجنوب .\

ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي \

اعتبارها اجتماع \\\" السراج\\\" و \\\" حفتر \\\" أمس - خطوة مهمة على طريق احراز \

تقدم في العملية السياسية في ليبيا ، معربة عن أملها في ان يكون هذا \

الاجتماع بمثابة الخطوة الاولى ضمن مجموعات من الخطوات التي تهدف إلى \

تحقيق الاستقرر في ليبيا .\

\

\

...( وال )...