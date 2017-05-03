خارجية الامارات : اجتماع \\\" السراج \\\" و \\\" حفتر \\\" خطوة مهمة في تقدم العملية السياسية بليبيا.
الأربعاء ، 03- 05- 2017 - 17:02:00
\\n\\nطرابلس 03 مايو 2017 ( وال ) - شددت الامارات على ان الاتفاق السياسي \\nالليبي يمثل الاطار الافضل للتوصل إلى مخرج من الازمة الليبية ، مشيرة \\nإلى انه لاحل عسكريا للأزمة الحالية .\\n ودعت الخارجية الاماراتية في بيان لها الاطراف الليبية للقيام بدور \\nالوساطة ، ووقف اطلاق النار في الجنوب .\\n ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي \\nاعتبارها اجتماع \\\" السراج\\\" و \\\" حفتر \\\" أمس - خطوة مهمة على طريق احراز \\nتقدم في العملية السياسية في ليبيا ، معربة عن أملها في ان يكون هذا \\nالاجتماع بمثابة الخطوة الاولى ضمن مجموعات من الخطوات التي تهدف إلى \\nتحقيق الاستقرر في ليبيا .\\n\\n \\n ...( وال )...