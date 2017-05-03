كوريا الجنوبية تتكبد خسائر باهظة جراء إجراءات انتقامية تتخذها الصين احتجاجا على ثاد .

سيول 3 مايو 2017 (وال) -أظهر تقرير حديث أن كوريا الجنوبية ستتعرض لخسائر باهظة تقدر بـ 8.5 تريليون وون في هذا العام جراء إجراءات اقتصادية انتقامية تتخذها الصين احتجاجا على نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد" في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، فيما تقدر قيمة الخسائر التي ستتعرض لها الصين جراء إجراءاتها الانتقامية بـ1.1 تريليون وون. وطبقا لتقرير صادر عن معهد هيونداي لأبحاث الاقتصاد اليوم الأربعاء، من المتوقع أن تتعرض كوريا الجنوبية لخسائر تبلغ نسبتها 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب إجراءات الصين الانتقامية، في حين تتعرض الصين لخسائر بنسبة 0.01% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب القطاعات، فإن قطاع السياحة يتوقع أن يكون هو الأكثر تعرضا للخسائر جراء إجراءات الصين. وكانت الصين قد قررت حظر مبيعات البرامج السياحية إلى كوريا الجنوبية بشكل كامل في شهر مارس الماضي. وفي حال تراجع عدد السياح الصينيين القادمين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 40% خلال الفترة من شهري أبريل وديسمبر من هذا العام، ستصل قيمة الخسائر السنوية إلى 7.1 تريليون وون. وإذا تراجع عدد السياح الكوريين الجنوبيين القادمين إلى الصين بنسبة 20% في هذا العام مقارنة مع عام 2015 بسبب الشعور المناهض للصين، فإن خسائر بكين تقدر بـ 1.04 تريليون وون. أما بالنسبة للتجارة بين البلدين، فإن إجراءات الصين الانتقامية تركز على صادرات مستحضرات التجميل والأغذية من كوريا الجنوبية، لهذا السبب فإن التجارة بين البلدين لا يتوقع أن تشهد تغيرا كبيرا بعد اتخاذ الصين الإجراءات الانتقامية. ومن المتوقع أن تصل خسائر كوريا الجنوبية إلى 1.4 تريليون وون في صادراتها في هذا العام، فيما لا تشهد الصين أي خسائر في هذا المجال. وبالنسبة لمجال الثقافة والمحتوى، فإن صناعة المحتوى الكورية الجنوبية تعاني من الكساد بسبب حظر موجة الثقافة الكورية "هاليو" الذي قررته الصين في شهر يوليو، لتصل الخسائر المتوقعة في هذا المجال إلى أقل من 10 مليارات وون.