الوطنية لحقوق الانسان : لقاء \\\" السراج \\\" و \\\" حفتر \\\" خطوة ايجابية ونقطة تحول في مسار تحقيق السلام والتوافق الوطني .

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طرابلس 03 مايو 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،\

عن ترحيبها باللقاء الذي \\\" فائز السراج \\\" و \\\" خليفة حفتر \\\" ، بامارة \

ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء ، ووصفت هذا اللقاء \

بالخطوة الايجابية ونقطة تحول في مسار تحقيق السلام والتوافق الوطني التى\

ستساهم في الإسراع بإنهاء الازمة الليبية وحالة الانقسام والتشظئ \

الاجتماعي والصراع السياسي الذي أثر على مجمل الأوضاع الإنسانية \

والمعيشية والأمنية .\

وعبرت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه - عن \

املها في ان يتوج هذا اللقاء بنتائج تسهم في التوافق وحل الازمة وينهي \

حالة الانقسام السياسي والازمة الانسانية والاقتصادية والسياسية والامنية\

في ليبيا .\

كما أعرب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن تثمينه وامتنانه \

للجهود التي قامت بها الامارات العربية المتحدة ومصر وكذلك تونس والجزائر\

من اجل تحقيق الدفع في اتجاه حل الازمة الليبية وتحقيق السلام والاستقرار\

والوفاق الوطني .\

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