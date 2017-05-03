الوطنية لحقوق الانسان : لقاء \\\" السراج \\\" و \\\" حفتر \\\" خطوة ايجابية ونقطة تحول في مسار تحقيق السلام والتوافق الوطني .
الأربعاء ، 03- 05- 2017 - 16:55:00
\\n طرابلس 03 مايو 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،\\nعن ترحيبها باللقاء الذي \\\" فائز السراج \\\" و \\\" خليفة حفتر \\\" ، بامارة \\nابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء ، ووصفت هذا اللقاء \\nبالخطوة الايجابية ونقطة تحول في مسار تحقيق السلام والتوافق الوطني التى\\nستساهم في الإسراع بإنهاء الازمة الليبية وحالة الانقسام والتشظئ \\nالاجتماعي والصراع السياسي الذي أثر على مجمل الأوضاع الإنسانية \\nوالمعيشية والأمنية .\\n وعبرت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه - عن \\nاملها في ان يتوج هذا اللقاء بنتائج تسهم في التوافق وحل الازمة وينهي \\nحالة الانقسام السياسي والازمة الانسانية والاقتصادية والسياسية والامنية\\nفي ليبيا .\\n كما أعرب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن تثمينه وامتنانه \\nللجهود التي قامت بها الامارات العربية المتحدة ومصر وكذلك تونس والجزائر\\nمن اجل تحقيق الدفع في اتجاه حل الازمة الليبية وتحقيق السلام والاستقرار\\nوالوفاق الوطني .\\n \\n ...( وال )...