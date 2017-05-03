الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا بالقدس المحتلة .

رام الله 3 مايو 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء 12 فلسطينيا بعد دهم منازلهم في مدينة القدس المحتلة واقتادتهم إلى مراكز اعتقال وتحقيق في المدينة. وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية أن عملية الاعتقالات شملت ستة مواطنين من حي "جبل الزيتون" في القدس القديمة وستة آخرين من بلدة "سلوان" جنوبي المسجد الأقصى المبارك . في سياق آخر توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدتي "بيت حانون" و"خان يونس" بقطاع غزة وسط إطلاق نار حيث شرعت في عمليات تجريف دون أن يبلغ عن وقوع إصابات . وقد تزامنت عملية التوغل هذه مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بشكل مكثف في شتى أنحاء قطاع غزة .