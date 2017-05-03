الأسرى الفلسطينيون يواصلون الاضراب المفتوح في السجون الإسرائيلية لليوم ال17, و انضمام 50 اسيرا اليه.

رام الله (الضفة الغربية) 3 مايو 2017 (وال) - أعلنت الحركة الأسيرة صباح اليوم الأربعاء انضمام 50 أسيرا جديدا من كافة التنظيمات للإضراب المفتوح عن الطعام بداية من يوم غد الخميس, فيما يواصل قرابة 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلياشرابهم لليوم ال17 على التوالي. وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في مؤتمر صحفي عقده اليوم من خيمة التضامن مع الإضراب برام الله , من مقتل الأسرى المضربين عن الطعام جراء تدهور وضعهم الصحي محملا الاحتلال المسؤولية عن ذلك. ومن المقرر أن ينضم إلى معركة الإضراب أقدم أسير فلسطيني نائل البرغوثي. ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية إلى التوحد خلف الأسرى وأن الاحتلال لن يستفرد بالأسرى في السجون, مطالبة المنظمات الحقوقية والدولية لعدم التخلي عنهم. كما طالبت أيضا وسائل الإعلام بضرورة إعطاء أكبر مساحة ممكنة لتغطية الإضراب وأخباره. وتستمر إدارة سجون الاحتلال في عمليات التصعيد ضد الأسرى المضربين عن الطعام,لا سيما عمليات النقل التي طالت المئات من الأسرى, بهدف إنهاكهم والنيل من عزيمتهم, يرافق ذلك تدهور الوضع الصحي للعديد منهم, وذلك بعد مرور 16 يوما على الإضراب, وذلك حسب اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.