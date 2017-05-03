هولاند يجتمع بمجلس الدفاع لبحث تدابير تأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

باريس 3 مايو 2017 (وال) - اجتمع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الأربعاء بمجلس الدفاع و الأمن القومي لبحث تدابير تأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وجهود مكافحة الارهاب. وذكر قصر الرئاسة الفرنسية في بيان له أن الرئيس " هولاند دعا إلى توخى أعلى درجات اليقظة وتعبئة كل إمكانات الدولة لضمان حسن سير الجولة الثانية من الرئاسيات الأحد المقبل". وأضاف البيان أن الاجتماع "شهد أيضا استعراض تقارير أجهزة الأمن حول التهديدات الإرهابية التي تحدق بالبلاد و تستهدف الفرنسيين". كما بحث مجلس الدفاع تطور الأزمات الدولية و الظروف المحيطة, بمشاركة القوات الفرنسية في عمليات خارجية.