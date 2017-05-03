الفلبين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون الامني مع روسيا .

مانيلا 3 مايو 2017 (وال) -أعربت الحكومة الفلبينية اليوم الأربعاء عن استعدادها للتوصل لاطار اتفاق حول التعاون في مجالي الدفاع والامن مع روسيا خلال الزيارة المرتقب أن يقوم بها الرئيس الفلبيني دوتيرتي لموسكو هذا الشهر. وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان نشرته اليوم إن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا التقى بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم 26 أبريل على هامش مؤتمر موسكو السادس حول الامن الدولي في "أول اجتماع يتم عقده بين وزيري دفاع" البلدين. وأضاف البيان أن الوزيرين رحبا بالتطورات الايجابية التي تم تحقيقها في العلاقات الثنائية ووافقا على دعم التعاون في الدفاع والامن. ومن المتوقع ان تعطي الزيارة الرسمية القادمة التي سيقوم بها دوتيرتي إلى روسيا زخما لتنمية العلاقات بين الفلبين وروسيا وفقا للبيان.