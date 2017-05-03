الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع.

لندن 3 مايو 2017 (وال)- اقتربت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في يونيو. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 36ر1.254 دولار للأوقية. وتراجع المعدن النفيس إلى 37ر1.251 دولار للأوقية يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 40ر1.255 دولار لأوقية. ويختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه يوم الأربعاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قد يركز على رفع المعدل مستقبلا. وجرى تداول الدولار دون أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل الين الياباني في حين ارتفع مؤشر الدولار 1ر0 بالمئة إلى 058ر99. ويخفض ارتفاع سعر الفائدة الطلب على الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب ويجعل المعدن المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى. وزادت الفضة 2ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 82ر16 دولار للأوقية بعدما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة. وتراجع البلاتين 5ر0 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 95ر917 دولار للأوقية فيما صعد البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 72ر818 دولار للأوقية.