الولايات المتحدة تحذر من إمكانية فرض مزيد من العقوبات على السؤولين الفنزويليين على خلفية الازمة القائمة في البلاد.

واشنطن 3 مايو 2017 (وال) - حذرت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب من إمكانية فرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الفنزويليين على خلفية مساعي الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو لإعادة صياغة الدستور, وسط أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية حادة تشهدها البلاد منذ أزيد من ثلاث سنوات. وذكرت مصادر اعلامية أمريكية اليوم الأربعاء أن مايكل فيتزباتريك نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي أعرب عن قلق بلاده العميق إزاء دوافع الرئيس مادورو في الدعوة إلى إعادة صياغة الدستور, في الوقت الذي يواجه فيه معارضة سياسية شرسة. واعتبر أن إعلان الرئيس مادورو عن مشروع دستور جديد " يساهم في تعميق الأزمة" بهذا البلد اللاتيني "كما يمس بمبادئ الديموقراطية" داعيا السلطات الفنزويلية إلى "احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والإطلاق الفوري ودون شروط مسبقة" لكل المعتقلين السياسيين. وقال فيتزباتريك " ما يحاول مادورو القيام به هو محاولة تغيير قواعد اللعبة, وهذا ربما يعطينا أسبابا جديدة لفرض مزيد من العقوبات الفردية ". و كان الرئيس مادورو دعا أول أمس الإثنين إلى تشكيل مجلس تأسيسي يعهد إليه بصياغة دستور جديد للبلاد. وقال مادورو في كلمة له أمام الالاف من مناصريه وسط العاصمة كراكاس بمناسبة عيد العمال إنه من أجل "الوصول إلى السلام الذي تحتاجه البلاد وهزيمة الانقلاب الفاشي أدعو إلى (تشكيل) مجلس تأسيسي من الشعب يكون أعضاؤه الممثلون لمختلف القطاعات المجتمعية غير منتمين إلى أحزاب سياسية".