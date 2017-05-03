\" السراج \" يؤكد سعيه لتهيئة كل الظروف للوصول الى حل للازمة الراهنة وحرصه على سيادة الشعب الليبي وسلامة ووحدة اراضيه .



طرابلس 03 مايو 2017 ( وال ) - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" أنه وسعيا لتحقيق تسوية سلمية للازمة

الليبية وعزما على تهيئة الظروف للوصول الى حل للازمة الليبية الراهنة

وحرصا على سيادة الشعب الليبي وسلامة ووحدة اراضيه ، وتلبية لدعوة من سمو

الشيخ \" محمد بن زايد آل نهيان \" ولي عهد أبو ظبي - فقد عقد والمشير \"

خليفة حفتر \" لقاءا في ابو ظبي أمس .

واستعرض \" السراج \" في بيان له اليوم الاربعاء ماتم التأكيد عليه

خلال هذا اللقاء من قضايا أبرزها الدعوة الى حوار مجتمعي موسع لترسيخ

الثوابت الوطنية وتأصيل فكرة بناء الدولة الديمقراطية المدنية ، والعمل

على التسريع في الاستحقاق الدستوري لتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية في

اسرع وقت ممكن .

كما شدد اللقاء كذلك على ضرورة عودة المهجرين والنازحين وتحقيق

المصالحة الوطنية الشاملة ، ولم شمل الوطن وتوحيد مؤسسات الدولة في اطار

الشرعية والقانون والحفاظ على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير ، والسعي

لايجاد حلول على المدى القريب والمتوسط للمشاكل الاقتصادية والمالية التى

يعاني منها المواطن والبدء في مشاريع اعادة الاعمار في المدن والمناطق

كافة .

وتناول اللقاء - اهمية وضع استراتيجية متكاملة لتطوير وبناء الجيش

الليبي الموحد وفق أحدث المعايير ، والتأكيد على انضواء المؤسسة العسكرية

تحت السلطة المدنية ، وتوحيد القدرات والامكانيات للقضاء على المجموعات

الارهابية وحسب ماورد في الاتفاق السياسي الليبي .

كما بحث اللقاء - تهدئة الاوضاع في الجنوب الليبي ونزع فتيل الازمة

من أجل لم شمل كل الليبيين ، والتأكيد على اتخاذ كل التدابير التى تضمن

التداول السلمي للسلطة وانتهاج مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في هيئات

ومؤسسات الدولة .

وثمن \" السراج \" في بيانه - دور دولة الامارات العربية المتحدة وكل

الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار مصر والجزائر وتونس التى اسهمت

في تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية الليبية ، مؤكدا على الالتزام

بجهود بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وامينها العام لتسهيل تنفيذ

الاتفاق السياسي ، مشيدا بجهود الجامعة العربية والاتحاد الافريقي

والاتحاد الاوروبي لدعم ليبيا .





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