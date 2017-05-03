\" السراج \" يؤكد سعيه لتهيئة كل الظروف للوصول الى حل للازمة الراهنة وحرصه على سيادة الشعب الليبي وسلامة ووحدة اراضيه .
الأربعاء ، 03- 05- 2017 - 16:25:00
\n طرابلس 03 مايو 2017 ( وال ) - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" أنه وسعيا لتحقيق تسوية سلمية للازمة \nالليبية وعزما على تهيئة الظروف للوصول الى حل للازمة الليبية الراهنة \nوحرصا على سيادة الشعب الليبي وسلامة ووحدة اراضيه ، وتلبية لدعوة من سمو\nالشيخ \" محمد بن زايد آل نهيان \" ولي عهد أبو ظبي - فقد عقد والمشير \" \nخليفة حفتر \" لقاءا في ابو ظبي أمس .\n واستعرض \" السراج \" في بيان له اليوم الاربعاء ماتم التأكيد عليه \nخلال هذا اللقاء من قضايا أبرزها الدعوة الى حوار مجتمعي موسع لترسيخ \nالثوابت الوطنية وتأصيل فكرة بناء الدولة الديمقراطية المدنية ، والعمل \nعلى التسريع في الاستحقاق الدستوري لتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية في\nاسرع وقت ممكن .\n كما شدد اللقاء كذلك على ضرورة عودة المهجرين والنازحين وتحقيق \nالمصالحة الوطنية الشاملة ، ولم شمل الوطن وتوحيد مؤسسات الدولة في اطار \nالشرعية والقانون والحفاظ على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير ، والسعي \nلايجاد حلول على المدى القريب والمتوسط للمشاكل الاقتصادية والمالية التى\nيعاني منها المواطن والبدء في مشاريع اعادة الاعمار في المدن والمناطق \nكافة .\n وتناول اللقاء - اهمية وضع استراتيجية متكاملة لتطوير وبناء الجيش \nالليبي الموحد وفق أحدث المعايير ، والتأكيد على انضواء المؤسسة العسكرية\nتحت السلطة المدنية ، وتوحيد القدرات والامكانيات للقضاء على المجموعات \nالارهابية وحسب ماورد في الاتفاق السياسي الليبي .\n كما بحث اللقاء - تهدئة الاوضاع في الجنوب الليبي ونزع فتيل الازمة \nمن أجل لم شمل كل الليبيين ، والتأكيد على اتخاذ كل التدابير التى تضمن \nالتداول السلمي للسلطة وانتهاج مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في هيئات \nومؤسسات الدولة .\n وثمن \" السراج \" في بيانه - دور دولة الامارات العربية المتحدة وكل \nالدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار مصر والجزائر وتونس التى اسهمت \nفي تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية الليبية ، مؤكدا على الالتزام\nبجهود بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وامينها العام لتسهيل تنفيذ \nالاتفاق السياسي ، مشيدا بجهود الجامعة العربية والاتحاد الافريقي \nوالاتحاد الاوروبي لدعم ليبيا .\n \n \n ...( وال )...