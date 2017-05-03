انطلاق موسم جز صوف الاغنام بنالوت .
الأربعاء ، 03- 05- 2017 - 15:38:00
\n نالوت 03 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت بمنطقة نالوت فعاليات الموسم \nالسنوي لجز صوف الأغنام والذي يعد من المواسم التقليدية ، التى توارتثها \nالاجيال ، وسط صور فنية رائعة ولوحات معبرة تؤكد روح الالفة والتعاون بين\nالاهالي .\n كما تعد هذه الفعاليات من المواسم المهمة لما تمثله من تجسيد لموروث \nثقافي شعبي فني باحيائه لعادات الاباء والاجداد وموسما للعمل والانتاج من\nمادة الصوف التى يعتمد عليها السكان .\n يشار بأن منطقة نالوت تزخر بثروة حيوانية كبيرة ويمثل موسم \" الجز \" \nمن المواسم الاجتماعية والاقتصادية التى تتكرر كل عام وتجمع بين الاصالة \nوالحداثة وتمثل موروثا ثقافيا تتناقله الاجيال في صورة تبرز تمسك السكان \nبالهوية الثقافية والاجتماعية .\n \n ... ( وال - نالوت )..