انطلاق موسم جز صوف الاغنام بنالوت .



نالوت 03 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت بمنطقة نالوت فعاليات الموسم

السنوي لجز صوف الأغنام والذي يعد من المواسم التقليدية ، التى توارتثها

الاجيال ، وسط صور فنية رائعة ولوحات معبرة تؤكد روح الالفة والتعاون بين

الاهالي .

كما تعد هذه الفعاليات من المواسم المهمة لما تمثله من تجسيد لموروث

ثقافي شعبي فني باحيائه لعادات الاباء والاجداد وموسما للعمل والانتاج من

مادة الصوف التى يعتمد عليها السكان .

يشار بأن منطقة نالوت تزخر بثروة حيوانية كبيرة ويمثل موسم \" الجز \"

من المواسم الاجتماعية والاقتصادية التى تتكرر كل عام وتجمع بين الاصالة

والحداثة وتمثل موروثا ثقافيا تتناقله الاجيال في صورة تبرز تمسك السكان

بالهوية الثقافية والاجتماعية .



... ( وال - نالوت )..