الإدارة الأمريكية تعتزم استخدام تمويل الأمن الحدودي لبناء الجدارالحدودي مع المكسيك .

واشنطن 3 مايو 2017 ( وال ) - يعتزم البيت الأبيض الامريكي استخدام المال المخصص للأمن الحدودي الذي وافق عليه مفاوضو الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" بالكونغرس لتمويل الحكومة الأمريكية للمرحلة الأولى من بناء الجدار الحدودي بين امريكا والمكسيك وذلك من خلال إصلاح وإنشاء حواجز فولاذية جديدة . ونقلت مصادر اعلامية عن مدير الميزانية في البيت الأبيض في تصريح له اليوم إن التمويل الحالي " لن يسمح للبيت الأبيض ببناء الجدار الخرساني الضخم الذي يريده الرئيس " ترامب " لكنه سيسمح للإدارة الأمريكية بإصلاح واستبدال الحواجز الحالية بجدار فولاذي بطول 20 قدما . يذكر أن المفاوضين في الكونغرس وافقوا على تخصيص ( 1.5 ) مليار دولار للأمن الحدودي لكن ديمقراطيين رفضوا تمويل الجدار الحدودي. ...( وال )...